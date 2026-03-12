Iran War Updates: ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਤਹਿਰਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਾੜੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੰਗ ਜਲਡਮਰੂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ 172 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਛੱਡੇਗਾ। ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 634 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 759,000 ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੱਤ ਸੈਨਿਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅੱਠ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
LIVE FEED
ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ 10 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਆਈਡੀਐਫ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬੇਰੂਤ, ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਦਹੀਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਐਫ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।" ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦਹੀਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਦਵਾਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਕਈ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਂਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।