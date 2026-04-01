Iran US Israel War: ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
Published : April 1, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : April 1, 2026 at 10:52 PM IST
ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ 33ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯਮਨ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲੀਬਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕਮਾਂਡਰ, ਜਿਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
LIVE FEED
ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ "ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ "ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ" ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਾਘਾਈ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ "ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ" ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ "ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ" ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੇੜਲੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਟਰੰਪ
ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ "ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ - ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ - ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ - ਜਿਸਦੀ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ - ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਮ ਅਲ ਕੁਵੈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਮ ਅਲ ਕੁਵੈਨ ਮੀਡੀਆ ਦਫਤਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਮ ਅਲ ਥੂਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।" ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ WAM 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।"
UAE ਦੇ ਫੁਜੈਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਯੂਏਈ ਦੇ ਫੁਜੈਰਾਹ ਦੇ ਅਲ-ਰਿਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੁਜੈਰਾਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਫੁਜੈਰਾਹ ਦੀ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲ-ਰਿਫਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਕਤਰ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਟਕਰਾਇਆ
ਯੂਕੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਤਰ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦੋ, ਜਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ... ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ: ਟਰੰਪ
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਿਸਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ: ਨੰਬਰ 1, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਸ 'ਲੈ ਜਾਓ'। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਰਾਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਖਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਲਓ! ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੀਜੇਟੀ।" ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਲਈ।
1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਬਨਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ "ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।