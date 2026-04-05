ETV Bharat / international

Iran War Live Updates: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਰਹੇ ਤਿਆਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

US ISRAEL IRAN WAR
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ। (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 5, 2026 at 9:11 AM IST

|

Updated : April 5, 2026 at 10:55 PM IST

Choose ETV Bharat

ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ 37ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਅਤੇ ਪੋਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਈਰਾਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਦੀ ਕੁਦਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈਸੀਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਮੀਦੇਹ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਫਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ-ਪੱਖੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਰੂਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 1,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਤੇ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

LIVE FEED

10:53 PM, 5 Apr 2026 (IST)

8 OPEC+ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ

ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ OPEC+ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 206,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (bpd) ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਰਗੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ OPEC+ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 206,000 ਬੈਰਲ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

10:49 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਡਿਮੋਨਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ

ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡਿਮੋਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਬੁਬੀਅਨ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

10:48 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਜਲ ਮਾਰਗ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਬਈ, ਦੋਹਾ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਰਕਮ ਲਈ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਭੋਜਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਾਅ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੁਡਾਨ ਲਈ US$130,000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 670 ਡੱਬੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

10:48 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 'ਕੁਰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ' ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਕੁਰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ" ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੁਰਦਾਂ" ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਸਨ।

10:48 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ ਹਕੀਮ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ ਹਕੀਮ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ "ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ NNI ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।

8:16 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 'ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ' ਹੈ: ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ "ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ" ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

8:15 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਰੈਸਕਿਊ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇੱਕ ਐਫ-15 ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ। ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਡਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ..."

8:15 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾ' ਦੱਸਿਆ

ਈਰਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਅਸਫਲਤਾ" ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮ ਅਲ-ਅੰਬੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਧੋਖਾ" ਕਿਹਾ। "ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਖੌਤੀ "ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ", ਜਿਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਖਣੀ ਇਸਫਾਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ।"

8:13 PM, 5 Apr 2026 (IST)

"ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਪੁਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗਾ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਟਰੂਥਆਉਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਵਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਰਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ।"

8:13 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸਫਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀ-130 ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਬਲੈਕ ਹਾਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

8:13 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ

ਕੁਵੈਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। (ਏਪੀ)

4:03 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਜੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ: ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ (ਈਰਾਨ) ਯੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।

4:02 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਚੀਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਯੂ ਜਿੰਗ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

4:01 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਪਾਇਲਟ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 'ਨਾਕਾਮੀ' ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ: ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 'ਅਸਫਲਤਾ' ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਠੋਸ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਪਾਇਲਟ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 'ਅਸਫਲਤਾ' ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਠੋਸ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹਾਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ F-15 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

2:05 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸਫਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਸਫਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1:40 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ

ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾੜੀ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰੋਗ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।" ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

1:16 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ 68 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੇਬਨਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਏਐਫਪੀ)

12:24 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ਬਹਿਰੀਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ

ਬਹਿਰੀਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਪਕੋ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

11:36 AM, 5 Apr 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੁਸੈਨੀਆ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਸੈਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਦ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਇਕੱਠ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁੰਬਦ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੇੜਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ੰਜਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਜਫਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਸੌਬਟਾਲੋ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। (ਏਪੀ)

10:37 AM, 5 Apr 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ F-15E ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ: ਟਰੰਪ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ F-15E ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ! ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕੀਓ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਕਰਨਲ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ! ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ, ਯੁੱਧ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਜੰਗੀ ਯੋਧੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।" ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦਰਜਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਦਰ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸਫਲ ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ!

9:14 AM, 5 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਰੇਪਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਰੇਪਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।

9:12 AM, 5 Apr 2026 (IST)

ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ: ਯੂਏਈ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਯੂਏਈ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ... ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਏਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ," ਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ IRNA ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

9:11 AM, 5 Apr 2026 (IST)

ਤਹਿਰਾਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੌਜੀ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ: ਟਰੰਪ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥਆਉਟ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਆਗੂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ, ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ!" ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ।

9:10 AM, 5 Apr 2026 (IST)

ਹੌਥੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਮਨੀ ਹੌਥੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੌਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਲ-ਮਸੀਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਯਮਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਮਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰੋਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ, ਟਰਮੀਨਲ 1 ਅਤੇ 2 ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

9:09 AM, 5 Apr 2026 (IST)

ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਅਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਅਤੇ ਪੋਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ, ਹਮੀਦੇਹ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਫਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਫਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਈਰਾਨੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਮਹਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ' ਕਿਹਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਫਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ICE ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

TAGGED:

IRAN WAR NEWS UPDATES 5TH APRIL
TRUMP STRAIT OF HORMUZ
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ
ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਜੰਗ
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.