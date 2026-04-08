Iran War Live Updates: ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਸਹਿਮਤ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਹੋਰਮੁਜ਼
Published : April 8, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : April 8, 2026 at 9:37 AM IST
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ 40ਵੇਂ ਦਿਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਈਰਾਨੀ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹਮਲਾ ਰੋਕਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਈਰਾਨ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ।" ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਟੱਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਈਰਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ "ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ" ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 1,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਰਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਾੜੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਤੇ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 'ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ' ਮੰਨਿਆ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ: 1. ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, 2. ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ, 3. ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, 4. ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ, 5. ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ, 6. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, 7. IAEA ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, 8. ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 9. ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, 10. ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅੰਤ।
ਈਰਾਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ X ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 15-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।