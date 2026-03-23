Iran War Updates: ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ; ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
Published : March 23, 2026 at 7:42 AM IST|
Updated : March 23, 2026 at 7:54 AM IST
ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦਾ 24ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜੋ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਡਿਏਗੋ ਗਾਰਸੀਆ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੋ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਅੱਡਾ ਈਰਾਨੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਕੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਵੈ-ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ: ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਂਡ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।"
ਈਰਾਨ ਯੂਰਪ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅਰਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਈਰਾਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।" ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਡਿਮੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਹੈ - ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ - ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ, ਪਰਿਵਾਰ - ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਰਜਿਤ ਹਨ।"
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਖਮੀ
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਅਲ ਸ਼ਵਾਮੇਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲ ਸ਼ਵਾਮੇਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਸਫਲ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"