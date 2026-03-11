Iran War Updates: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਣਾਂ ਵਿਛਾਉਣ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ; ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ

ETV Bharat / international

ਬੇਰੂਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 11, 2026 at 7:56 AM IST

|

Updated : March 11, 2026 at 8:33 AM IST

ਤਹਿਰਾਨ: ਅੱਜ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਦਾ 12ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 460 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4,309 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 760,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ "ਜਲਦੀ" ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, IRGC ਨੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸਫਾਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਂ ਫੁਟੇਜ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 165 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 120 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 90 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਈਂਧਨ-ਬਚਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

LIVE FEED

8:32 AM, 11 Mar 2026 (IST)

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੇਰੂਤ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੇਰੂਤ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

8:30 AM, 11 Mar 2026 (IST)

ਸਾਊਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਡਰੋਨ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਇਬਾ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

8:30 AM, 11 Mar 2026 (IST)

ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 140 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ: ਪੈਂਟਾਗਨ

ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 140 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਨ ਪਾਰਨੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਨ, ਅਤੇ 108 ਸੈਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਪਾਰਨੇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਅਜੇ ਵੀ "ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ" ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। (ਏਪੀ)

7:54 AM, 11 Mar 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਣਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ! ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਖਾਣਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਨਤੀਜੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ!" ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਈਰਾਨੀ ਖਾਣਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Last Updated : March 11, 2026 at 8:33 AM IST

