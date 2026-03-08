Iran War Live Updates: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ
Published : March 8, 2026 at 11:20 AM IST|
Updated : March 8, 2026 at 11:32 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ "ਕੈਂਸਰ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਰਾਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
LIVE FEED
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਲਬਾ ਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੁਬਈ ਮੀਡੀਆ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲ ਬਰਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਮਰੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਰੂਸ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਰਮਰ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ!"
ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਡਰੋਨ, ਫੌਜ ਤਬਾਹ: ਟਰੰਪ
ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 44 ਨੇਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ: ਯੂਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੌਮ ਤੁਗੇਂਧਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 300,000 ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।"
ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ: ਨੇਤਨਯਾਹੂ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏਗੀ। ਅੱਜ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।"
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 1-7 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32,107 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਈਡੀਐਫ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਚਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੂਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਾਰਹੈੱਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੰਜਣ ਮਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੇ IRGC ਦੇ ਕਈ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਤਬਾਹ: IDF
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। IDF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
