US Israel Iran War: ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ

ਤਹਿਰਾਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"...ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ"

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (@POTUS) ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਜੇ ਮੈਂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ (JCPOA) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਕ ਹੁਸੈਨ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਸਲੀਪੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ!"

ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

