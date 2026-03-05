ETV Bharat / international

US Israel Iran War Updates: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਪੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

US Israel Iran War Updates
FILE (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 5, 2026 at 7:41 AM IST

|

Updated : March 5, 2026 at 7:49 AM IST

Choose ETV Bharat

US-Israel-Iran War Updates: ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,045 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੰਗ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟਰ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਈਰਾਨੀ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਆਈਆਰਆਈਐਸ ਦੇਨਾ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ 180 ਮਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 32 ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 87 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ, "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ" ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

LIVE FEED

7:48 AM, 5 Mar 2026 (IST)

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 90% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਫੈਲ ਗਿਆ।

7:33 AM, 5 Mar 2026 (IST)

ਸਪੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝਗੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਪੇਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ ਮੈਨੂਅਲ ਅਲਬੇਰੇਸ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਲਬੇਰੇਸ ਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੈਡੇਨਾ ਸੇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ, ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਪੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ।" ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਅਲਬੇਰੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅੱਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਾੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।"

7:29 AM, 5 Mar 2026 (IST)

ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਸਰੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ"

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਤਮਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ'।'

7:29 AM, 5 Mar 2026 (IST)

ਖਮੇਨੇਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮੁਲਤਵੀ

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੇਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਸੋਗ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 1989 ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਰੂਹੁੱਲਾ ਖਮੇਨੇਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

Last Updated : March 5, 2026 at 7:49 AM IST

TAGGED:

ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇਤਾ
KHAMENEI LAST RITE
US ISRAEL IRAN CONFLICTS
WORLD WAR 3
US ISRAEL IRAN WAR UPDATES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.