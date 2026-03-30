US-Israel-Iran War Update: ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ; ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ
Published : March 30, 2026 at 7:26 AM IST|
Updated : March 30, 2026 at 8:33 AM IST
US-Israel-Iran War: ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ 31ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਟਕਰਾਅ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (29 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਲਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ "ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ" ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ" ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਡਮਰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
LIVE FEED
ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। (ਏਪੀ)
ਈਰਾਨ ਦਾ ਖੋਂਦਾਬ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ: ਆਈਏਈਏ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਂਦਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ - ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੀ-52 ਬੰਬਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ
ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਬੀ-52 ਬੰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਬੀ-52 ਬੰਬਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (29 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ - ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ - ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। (ਏਐਫਪੀ)
ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ: IRGC
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਬਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ
ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਰੀਜ਼ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: "ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।"
ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੁਆਰਾ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ "ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੁਆਰਾ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ "ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ" ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਧਮਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ੋਲਫਾਘਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਅਲਬੋਰਜ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਹਿਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਅਲਬੋਰਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ" 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਰਜਬੀ ਮਸ਼ਹਾਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਟਕਰਾ ਗਈ"।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਰਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਲਵੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈਡੀਐਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਹਿਰਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ADAMA ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਏਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰੈਪਲ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ, ਏਡੀਏਐਮਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰਸ਼ੇਬਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਰਾਮੋਟ ਹੋਵਾਵ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸਦੇ ਮਖਤੇਸ਼ਿਮ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਏਡੀਏਐਮਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟਕੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੇਬਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ" ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਬਾਤੀਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੋਘਮਾਨ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜ" ਕਿਹਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਨਾਨੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੇਬਨਾਨੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। "ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ," ਮੱਧ ਬੇਰੂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਿਬੀਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੇਬਨਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ; ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।"(ਏਪੀ)