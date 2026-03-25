Iran War Updates: ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ " ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਜੰਗ"
Published : March 25, 2026 at 11:23 AM IST|
Updated : March 25, 2026 at 11:39 AM IST
ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ 26ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਮਿਸਰ, ਓਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਦਰ ਅਬਦੇਲਾਤੀ ਨੇ ਵੀ "ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਲਬਾਤ" ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ" ਹੋਈ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ "ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ" ਕਿਹਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਕੈਰੀਅਰ, ਜਗ ਵਸੰਤ ਅਤੇ ਪਾਈਨ ਗੈਸ, 92,612.59 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਜ਼ਾਲਗਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਖੀ, ਅਲੀ ਲਾਰੀਜਾਨੀ, ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ
ਇਰਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰੂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ 4 ਦੇ 79ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਅਤੇ ਬੇਰਸ਼ੇਬਾ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮ ਅਲ-ਅੰਬੀਆ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (ਈਰਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੰਬੈਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ 'ਸਮਝੌਤਾ' ਨਾ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਕੁਵੈਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। "ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ," ਫੌਜ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਕੁਵੈਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਛੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ": ਅਰਾਘਚੀ
ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ "ਪਛਤਾਵਾ" ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ, ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।" ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।'
ਅਮਰੀਕਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 1,000 ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 290 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਟਿਮ ਹਾਕਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਅਜੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 255 ਸੈਨਿਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, 20 ਸੈਨਿਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 82ਵੀਂ ਏਅਰਬੋਰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 50,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। "ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ," ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੈਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਹਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੰਘਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ।"
ਕਤਰ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ
'ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ': ਕਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ
ਕਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਜੇਦ ਅਲ-ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ - ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ: ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।"
ਪੋਪ ਲੀਓ XIV ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਸਟਲ ਗੈਂਡੋਲਫੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੋਪ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ" ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਪ ਲੀਓ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" (ਏਪੀ)
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਫਾਇਰਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ... ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਫੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਜੇਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ... ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ: ਟਰੰਪ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੁਸ਼ੇਹਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗੀ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਸ਼ੇਹਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿੱਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬੁਸ਼ੇਹਰ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁਸ਼ੇਹਰ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓਲੌਜੀਕਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਏਪੀ)