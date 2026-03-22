Iran War Updates: ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੋ ਹੋਰਮੁਜ਼, ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, 100 ਜ਼ਖਮੀ

Iran War Updates
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੋਨ ਲੇਜ਼ੀਓਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 22, 2026 at 7:35 AM IST

Updated : March 22, 2026 at 8:15 AM IST

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਯੁੱਧ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਰਾਦ ਅਤੇ ਡਿਮੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 150 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਾਦ ਦੇ ਮੇਅਰ ਯਾਇਰ ਮਯਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।

8:14 AM, 22 Mar 2026 (IST)

IRGC ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੀ IRGC ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਈਦ ਮਾਜਿਦ ਮੌਸਾਵੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਮੌਸਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ "ਹੈਰਾਨ" ਕਰ ਦੇਣਗੇ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੌਸਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ-ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਰਾਤ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਸਮਾਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰਹੇਗਾ।"

8:14 AM, 22 Mar 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਰਾਦ ਅਤੇ ਡਿਮੋਨਾ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਦ ਅਤੇ ਡਿਮੋਨਾ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਾਦ ਦੇ ਮੇਅਰ ਯੇਅਰ ਮਯਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਦ ਅਤੇ ਡਿਮੋਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ।" ਡਿਮੋਨਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤ ਸਥਿਤ ਹੈ।

8:13 AM, 22 Mar 2026 (IST)

ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਇਸ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ!"

Last Updated : March 22, 2026 at 8:15 AM IST

