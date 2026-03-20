Iran War Updates: ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ 21ਵਾਂ ਦਿਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ

ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ (ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚਿੱਤਰ) (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 20, 2026 at 7:59 AM IST

ਅੱਜ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਦਾ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੱਟੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ "ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ" (MAGA) ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

7:58 AM, 20 Mar 2026 (IST)

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਏਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈਰਾਨੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਇਰਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਫਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਲੀਲੀ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਜੇ।

