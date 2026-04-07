Iran War Updates: ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 'ਖ਼ਤਮ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਈਰਾਨ, ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ: ਟਰੰਪ
Published : April 7, 2026 at 9:05 AM IST
Updated : April 7, 2026 at 9:15 AM IST
US-Israel-Iran War: ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ 39ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੁਖੀ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮਾਜਿਦ ਖਾਦੇਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮਿਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ "ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤਾ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਭਾਵੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
LIVE FEED
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਫਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਰੀ ਐਨ ਡੀ ਵੇਰਾ, ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਨੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 30,000 ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। (AP)
ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਰ ਪੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਰ ਪੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ "ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ" ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਟਰੰਪ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ: ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਊਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ "ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। "ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਟੋ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 45,000 ਫੌਜਾਂ ਹਨ।"