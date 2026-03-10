US Iran Israel War Live: ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਿਲਟ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਬਹੁਤ ਜਲਦ' ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ

US Iran Israel War Live: ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਿਲਟ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਬਹੁਤ ਜਲਦ' ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਹਿਰਾਨ: ਅੱਜ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਦਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਹਫਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਪੱਖੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 486 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਹੇ ਮੁਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
LIVE FEED
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ "ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ" ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ "ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ" ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ: ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ "ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ" ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ" ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ "ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ" ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਦੇਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ।