US-Israel-Iran War LIVE: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਸਮਝੌਤਾ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਸਮਝੌਤਾ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 9, 2026 at 9:06 AM IST

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨ ਸੰਬੰਧੀ "ਜਾਇਜ਼ ਗਲਤਫਹਿਮੀ" ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 182 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 'ਜੰਗਬੰਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਰੂਟ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਦਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ।

ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ "ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ" ਸੀ।

8:58 AM, 9 Apr 2026 (IST)

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੇਬਨਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਰਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਵੀਚੈ ਅਦਰੇਈ ਨੇ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਹ ਹਮਾਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2024 ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ (ਹੁਣ x) ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਾਂਡਰ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਵਤ ਅਲ-ਫਰਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਘਦਾ ਦਾਏਖ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਅਲ-ਮਨਾਰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਲ-ਨੂਰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਸੁਜ਼ਾਨ ਖਲੀਲ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

8:57 AM, 9 Apr 2026 (IST)

ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸਫ਼ ਔਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਫ਼ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਮੈਂ ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਨਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

8:57 AM, 9 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ' ਹੈ

ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ "ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ 10 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। "ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਜਿਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 'ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆਧਾਰ' ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਵੱਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ," ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

8:56 AM, 9 Apr 2026 (IST)

ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 182 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬੇਰੂਤ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਬਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 182 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ," ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

