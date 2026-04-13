US-Israel-Iran War Live: ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ,ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

US-Israel-Iran War Live: ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ,ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Published : April 13, 2026 at 7:21 AM IST|
Updated : April 13, 2026 at 7:38 AM IST
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1400 GMT 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਭੰਵਰ ਵਿੱਚ" ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ "ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। "ਪਰ ਜਦੋਂ "ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤਾ" ਕੁਝ ਇੰਚ ਦੂਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ," ਉਸਨੇ "ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ" ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। "ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।" (ਏਪੀ)
ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਣ "ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਜ਼, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਆਈਡੀਐਫ) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਇਯਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਫੀ ਮਿਲੋ ਵੀ ਸਨ। ਦੌਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਐਫ ਚੌਕੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਲੀਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ-ਜਨਰਲ ਯੁਵਲ ਗੇਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।" ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ਼-ਆਫ਼-ਸਟਾਫ਼, ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 8% ਵਧ ਕੇ $104.24 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ, 7% ਵਧ ਕੇ $102.29 ਹੋ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ $70 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ $119 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੂਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਟ 0.8% ਡਿੱਗ ਕੇ $95.20 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। (ਏਪੀ)