Live War Update: ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 29, 2026 at 8:18 AM IST

ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3,500 ਮਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਦੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਸਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਲ-ਮਸੀਰਾਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਯਮਨ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

8:15 AM, 29 Mar 2026 (IST)

ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਜਲਾਵਤਨ ਈਰਾਨੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੇਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ "ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ" ਤਾਂ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ।

ਪਹਿਲਵੀ ਨੇ ਡੱਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ?" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਭੀੜ ਫਿਰ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।" (ਏਪੀ)

8:14 AM, 29 Mar 2026 (IST)

ਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਅਲ-ਮਨਾਰ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਲੀ ਸ਼ੋਇਬ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਇਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਬਨਾਨੀ ਜੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸ਼ੋਇਬ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਲ-ਮਨਾਰ ਟੀਵੀ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

8:13 AM, 29 Mar 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ 20 ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ," । "ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

8:12 AM, 29 Mar 2026 (IST)

ਇਰਬਿਲ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਰਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੇਗੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਰਬਿਲ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਘਿਣਾਉਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇਚਿਰਵਾਨ ਬਰਜ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ "ਇਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ" ਸਨ। ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਵਾਸ ਖਾਲੀ ਸੀ। (ਏਪੀ)

8:11 AM, 29 Mar 2026 (IST)

ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨੀਯੇਹ ਕਸਬੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸੀਰੀਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਨਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬਾਤੀਏਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਰ ਅਲ-ਜ਼ਹਰਾਨੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਫਰਤਾਬਨਿਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। (ਏਪੀ)

