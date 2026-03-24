Iran War Updates: ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

Iran War Updates
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਕਰਮਚਾਰੀ। (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 24, 2026 at 11:42 AM IST

Updated : March 24, 2026 at 12:18 PM IST

ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ 25ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਐਮ.ਬੀ. ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ - ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।

12:15 PM, 24 Mar 2026 (IST)

ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖਮੀ

ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੇਰੂਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਸ਼ਾਮੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੂਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਸ਼ੀਦੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਅਮਾਨਾ' ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕਿਆ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਾਨਾ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਏਪੀ)

12:14 PM, 24 Mar 2026 (IST)

ਜਪਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਛੱਡੇਗਾ

ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨੇ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨ ਲਈ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ' ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ (ਤੇਲ) ਭੰਡਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।"

11:54 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਡੇਗੇ ਗਏ; ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੈਪਲ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਾਇਰਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

11:53 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਹੇਗਸੇਥ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਗਸੇਥ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਓ ਇਹ ਕਰੀਏ,' ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।" ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹੇਗਸੇਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਸੂਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਗਸੇਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

11:52 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

11:51 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਅਰਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ।

11:50 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ਰੂਸ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਰੂਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

11:50 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਸਪੀਕਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਸਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ - ਜਿਸਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਖਾਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ," ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" (ਏਪੀ)

11:49 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲੇਬਨਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ: ਆਈਡੀਐਫ

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲੇਬਨਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਬਨਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ - ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇਸ਼ - ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

11:46 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਮਰੇ, 4,564 ਜ਼ਖਮੀ: ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 4,564 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਨਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

11:36 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। "ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ," ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। "ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।" ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ" ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

11:36 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਨੇਤਨਯਾਹੂ

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: "ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।"

11:35 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਰੀਨ ਜੀਨ-ਪੀਅਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ - ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੂਤ - ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਰੀਨ ਜੀਨ-ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।"

11:34 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ IRNA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਜਾਂ "ਥੋਪੇ ਗਏ ਯੁੱਧ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ "ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ" ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਿਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ (Screenshot farsnews)
