Iran War Updates: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਜ਼ਖਮੀ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਜ਼ਖਮੀ
Published : March 13, 2026 at 8:38 AM IST|
Updated : March 13, 2026 at 9:19 AM IST
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੇ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਰਕ ਅਤੇ ਕਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਵੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੇਰੂਤ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਨਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਐਨਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਨ ਏਬੇਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਾਇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਤਹਿਰਾਨ 'ਚ ਕਈ ਧਮਾਕੇ, ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ
ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, "ਧਮਾਕੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"
ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਡੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਏਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੂਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ।
IRGC ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਕਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ
ਈਰਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 44ਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, IRGC ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਰਯਾਤ ਸ਼ਮੋਨਾ, ਹਦੇਰਾ ਅਤੇ ਹੈਫਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਵੇਂ ਬੇੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $100 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $100.46 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, 9.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $95.73 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ: ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ, ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਮੇਨੇਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।"
ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।"
ਇਰਾਕੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ
ਇਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਸੀ-135 ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਰਾਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਸਰਾਇਆ ਅਵਲੀਆ ਅਲ-ਦਾਮ ਨੇ ਇਰਾਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਰਾਕ ਦੇ ਏਰਬਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਏਰਬਿਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। "ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ," ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੈਨਿਕ ਆਈਐਸਆਈਐਲ (ਆਈਐਸਆਈਐਸ) ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਜ਼ਖਮੀ: ਰਿਪੋਰਟ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਜ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਕਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਛੱਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।