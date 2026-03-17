Iran War Updates: ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ; ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਬੇਰੂਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਈਰਾਨੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 17, 2026 at 11:41 AM IST

Updated : March 17, 2026 at 12:23 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਅੱਜ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਈਰਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲੀਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ - ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਨੇ ਵੀ - ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ - ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ - ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਾਤਰਾ ਕੇਂਦਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,300, ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 880 ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸੀ - ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੰਭੀਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

LIVE FEED

12:22 PM, 17 Mar 2026 (IST)

ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਕੀ ਗਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਨੀ ਯਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ।

11:50 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ

ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ।

11:48 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਕਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

11:48 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਯੂਏਈ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਯੂਏਈ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇਐਮਟੀਓ) ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਫੁਜੈਰਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇਹ ਤੰਗ ਜਲਮਾਰਗ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11:46 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ: ਈਰਾਨ

ਈਰਾਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ; ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅਰਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਬਰ: ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

11:46 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੇਰੂਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ: ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ

ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੇਰੂਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਵੇਰੇ, ਦੱਖਣੀ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਫਰਾਤ ਅਤੇ ਹਾਰੇਟ ਹਰੀਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾ ਅਰਾਮੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਨਿਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। (ਏਐਫਪੀ)

11:46 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਦੋ ਇਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਈਰਾਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਧੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਜਾਦੀਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। (ਏਐਫਪੀ)

11:45 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜੀਆਂ। ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸੰਭਾਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ" ਦੇ ਕਾਰਨ "ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ" ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। (ਏਐਫਪੀ)

11:43 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ: "ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ"

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ - ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਜ਼ਿੰਦਾ' ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

11:42 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਨੌਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਨੌਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। X 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ - ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।"

11:42 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਟਰੰਪ

ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

11:39 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਨੇਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ IRGC ਜਲ ਸੈਨਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

11:39 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ 'ਦੀਨਾ' ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ: "ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ"

ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਸ਼ਾਹਰਾਮ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 87 ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਈਰਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ: "ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਗਾਲੇ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ IRIS 'ਦੇਨਾ' ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ।

11:38 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਰਿਪੋਰਟ

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ, ਡ੍ਰੌਪਸਾਈਟ, ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਿਟਕੌਫ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ "ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰ" ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

11:38 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਬੇਰੂਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਬਨਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੇਰੂਤ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ: "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਬੇਰੂਤ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। (ਏਐਫਪੀ)

11:36 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ: ਸੂਤਰ

ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਏਐਫਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਕੇਟ ਦੂਤਾਵਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੂਤਾਵਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (ਏਐਫਪੀ)

