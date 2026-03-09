Iran Us Israel War Updates: ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣੇ, ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ
Published : March 9, 2026 at 7:44 AM IST|
Updated : March 9, 2026 at 8:51 AM IST
Iran Us Israel War Updates: ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਅਲਬੋਰਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 5 ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਆਧ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲ ਖਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜੰਗੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਕੀਮਤ $108.77 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ "ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ; ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਜਿਸਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕੂ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 400 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (AP)
ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਆਯਤੁੱਲਾ ਸਈਦ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਜਤਬਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੋਜਤਬਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੇ ਆਯਤੁੱਲਾ ਸਈਦ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
#UPDATE Iran's ruling clerics on Sunday appointed the slain leader's son, Ayatollah Mojtaba Khamenei, as the country's new supreme leader, defying threats from the United States and Israel to oppose him.https://t.co/2Gcfccbpo1 pic.twitter.com/8vTGOLAqw3— AFP News Agency (@AFP) March 8, 2026
ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ
ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਲ-ਖਰਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
Iran was preparing to reveal its new supreme leader on Sunday, after US-Israeli air strikes destroyed fuel dumps and triggered fires that choked much of Tehran in a thick blanket of smoke.https://t.co/aZKk31ef5H pic.twitter.com/NeZDo2bkLg— AFP News Agency (@AFP) March 8, 2026