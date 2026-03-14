Iran US Israel War Updates: ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ, ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ
Published : March 14, 2026 at 9:19 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 10:15 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਟਕਰਾਅ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸੀ-135 ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੇਰੂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲਮਾਰਗ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਕਤਰ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ
ਕਤਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਕਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਸੀ-135 ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਛੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।