Iran War Live Updates: ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਖਤਮ

ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 6, 2026 at 7:24 AM IST

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,230 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪਰੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਈਰਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯੂਏਈ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ "ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਲੀ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ "ਉਡੀਕ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

7:25 AM, 6 Mar 2026 (IST)

ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਤਰ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।

7:21 AM, 6 Mar 2026 (IST)

ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ

ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਬਾਰੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ... ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

