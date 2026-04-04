Live war updates: ਡੀਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...ਈਰਾਨ 'ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਹਿਰ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 4, 2026 at 7:10 AM IST

Updated : April 4, 2026 at 9:31 PM IST

ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿਕੋਣੀ ਜੰਗ ਅੱਜ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਾਰਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।

9:28 PM, 4 Apr 2026 (IST)

...ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਝਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ... ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ... 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਮਕੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਬੰਧ ਸਨ।

8:14 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮੁਹੰਮਦ ਫਤਹਾਲੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਹਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮੁਹੰਮਦ ਫਤਹਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਗਲੋਬਲ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਹਿੰਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ "ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਫਤਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ, ਗਲੋਬਲ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ।" ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨੀ-ਇਸਲਾਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।"

8:12 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ "ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ - ਇੱਕ F-15 ਅਤੇ ਇੱਕ A-10 - ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਦੋ ਬਲੈਕ ਹਾਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ।

"ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 37 ਵਾਰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਜੰਗ ਹੁਣ 'ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ' ਤੋਂ 'ਹੇ! ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ?' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ," ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਵੀ ਸੀ।

8:11 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਹਿਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ "ਨਿਰਧਾਰਤ" ਅਤੇ "ਮਨਘੜਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ) ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ "ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ" ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ।

6:02 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ 'F-15E ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਈਗਲ' ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜ ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ "ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

4:21 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

4:21 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ਬੁਸ਼ੇਹਰ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ ਹਮਲਾ: ਈਰਾਨ

ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

4:20 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਹੱਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ: ਮੀਡੀਆ

ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਹੱਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਖੁਜ਼ੇਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਹਸ਼ਹਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ।" ਫਾਰਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਸਨੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" (ਏਐਫਪੀ)

12:43 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਗਾਜ਼

ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

12:43 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ 2027 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 'ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ' ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। (ANI)

9:28 AM, 4 Apr 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕੀ F-15E ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਏਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ: ਰਿਪੋਰਟ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ F-15E ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਈਗਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ-ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। (ANI)

9:27 AM, 4 Apr 2026 (IST)

ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਟਰੰਪ

ਐਨਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।" ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (ANI)

7:06 AM, 4 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਏ-10 ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਏ-10 ਜਹਾਜ਼ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਏ-10, ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਰਥੋਗ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।

7:04 AM, 4 Apr 2026 (IST)

48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਈਰਾਨ

ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।"

7:04 AM, 4 Apr 2026 (IST)

ਯੂਏਈ ਦੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ: ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿਸਰੀ ਨਾਗਰਿਕ," ਇਸ ਨੇ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ" ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।

7:03 AM, 4 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਮਾਣੂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ "ਚੁੱਪ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ "ਸਿਰਫ ਅਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

7:02 AM, 4 Apr 2026 (IST)

IRGC ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 'ਲੜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ' 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਨੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ IRGC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਗੈਲੀਲ, ਹੈਫਾ ਅਤੇ ਕਫ਼ਰ ਕੰਨਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ "ਲੜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ" ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। "ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਬਾਲਣ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ," IRGC ਨੇ ਕਿਹਾ।

7:01 AM, 4 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ

ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹਾਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

