US-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ: ਖਾਮੇਨੇਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਦੋਹਤੇ ਦੀ ਮੌਤ; ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ
Published : March 1, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : March 1, 2026 at 12:02 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਆਯਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ, ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਹਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਅਮੀਰ ਨਸੀਰਜ਼ਾਦੇਹ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕਪੁਰ ਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਵਹੀਦੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਪੁਣੇ ਦੇ 84 ਐਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 84 ਐਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਜਨਾਰਦਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ 84 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਈ ਦੁਬਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 42 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 42 ਮੁੰਡੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"
ਈਰਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਾਂਗੇ।"
ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਮੋਹਸੇਨੀ ਏਜੇਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਮਕ 88 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ "ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਰਾਕ ਦੇ ਏਰਬਿਲ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਏਰਬਿਲ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਫਾਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਮ ਸਕੁਏਅਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਈਰਾਨ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ
ਰਾਇਟਰਸ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 40ਵਾਂ ਦਿਨ (ਅਰਬਾਈਨ) ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਅੱਧੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।