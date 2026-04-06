Iran War Updates: ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ: ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ

IRAN WAR LIVE UPDATES
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ,15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 6, 2026 at 8:14 AM IST

Updated : April 6, 2026 at 7:56 PM IST

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ 38ਵਾਂ ਦਿਨ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 39 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਸੱਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਹਦੀ ਤਬਤਾਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਿਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ (ਪੂਰਬੀ ਸਮਾਂ) ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

7:55 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਲੇਬਨਾਨ ਨੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਫ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। UNIFIL ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

7:54 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਮਤ ਗਾਨ, ਬਨੀ ਬ੍ਰਾਕ ਅਤੇ ਗਿਵਾਤਯਿਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।

7:54 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।

7:53 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ; ਨਵਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮਾਜਿਦ ਖਾਦੇਮੀ - ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਫਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ *ਈਰਾਨ* ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਘਣਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

5:16 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ: ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ

ਯੂਏਈ ਦੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

5:15 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਐਕਸੀਓਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

5:14 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੱਯਦ ਮਾਜਿਦ ਖਾਦੇਮੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"

ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ "ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ" ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੋਰਾ ਅਤੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਾਂਗੇ।"

5:14 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਲੱਭਿਆ: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ," ਸਰੋਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ "ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤਾ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ANI)

5:14 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਯਾਨਬੂ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰ ਗੈਰ-ਕੋਰੀਆਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਨ ਡੋ-ਗਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਕਲਪਕ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਦੂਤ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। (ਏਪੀ)

5:13 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਰਦਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਾਰਟੂਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ

ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਟੂਨ ਵਿੱਚ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ - ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।" ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

12:34 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਨੂਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸਲਾਮਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ।

10:44 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

10:43 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਦਾਗੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, 4 ਜ਼ਖਮੀ

ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਾਈਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

10:41 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਸਮਾਂ,ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਗਲਵਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮ 8:00 ਵਜੇ!" ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, 0000 GMT ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ (IST) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਨੇ "ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਕਿਹਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ।

8:07 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ, ਕੌਂਸਲ ਔਨ ਅਮੈਰੀਕਨ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਏਆਈਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਸਟਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ, "ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ - ਬਸ ਦੇਖੋ! ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਸਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ' ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

8:06 AM, 6 Apr 2026 (IST)

OPEC+ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

OPEC+ ਤੇਲ ਕਾਰਟੇਲ ਦੇ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ - ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਕਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 206,000 ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ - ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਰੂਸ, ਇਰਾਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕੁਵੈਤ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਓਮਾਨ - ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ "ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ" ਲੱਗੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, "ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ" ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

8:06 AM, 6 Apr 2026 (IST)

8:05 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ਤੇਲ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ $110 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨੌਰਥ ਸੀ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 1.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $110.30 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ 1.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $113.62 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।

8:05 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ਕੋਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਦੀ ਮੌਤ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਮ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੀਆ ਮਦਰੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

8:05 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦੀ ਮੌਤ

ਏਐਫਪੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 39 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੂਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 52 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਰੂਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਈਨ ਸਾਦੇਹ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਖਣੀ ਕਸਬੇ ਕਫਰ ਹੱਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

