ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਗੱਦਾਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਸੈਫ਼ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਜੂਨ 1972 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦਾਫੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

GADDAFIS SON SHOT DEAD
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਗੱਦਾਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ (AP)
By AP (Associated Press)

Published : February 4, 2026 at 2:51 PM IST

ਕਾਹਿਰਾ: ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਅੱਮਰ ਗੱਦਾਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੈਫ ਅਲ-ਇਸਲਾਮ ਗੱਦਾਫੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਦੋ ਲੀਬੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 53 ਸਾਲਾ ਗੱਦਾਫੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਤੋਂ 136 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (85 ਮੀਲ) ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਟਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

'ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ'

ਸੈਫ਼ ਅਲ-ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਖਾਲਿਦ ਅਲ-ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਫੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਥਮਾਨ ਅਬਦੁਰਹੀਮ ਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ ਫਵਾਸਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਫ ਅਲ-ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਟਲੈਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਗੱਦਾਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ'

ਸੈਫ਼ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ।

'ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ'

ਸੈਫ਼ ਅਲ-ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਜੂਨ 1972 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਟੋ-ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਮਰ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

'ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ'

ਸੈਫ਼ ਅਲ-ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਈਜਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਟਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਟਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ 2011 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

'ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ'

ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲ-ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਫੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁਅੱਮਰ ਗੱਦਾਫੀ ਦੇ ਖੂਨੀ ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਬੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

