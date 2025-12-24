ETV Bharat / international

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਸਣੇ 4 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ।

libya private jet crash
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ (AP)
author img

By ANI

Published : December 24, 2025 at 7:40 AM IST

2 Min Read
ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ: ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਾਮਿਦ ਦਬੀਬਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਹਦਾਦ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੈੱਟ ਅੰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਬੀਬਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਸ਼, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਅਲ-ਫਿਤੌਰੀ ਗ਼ਰੀਬਿਲ, ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲ-ਕਤਾਵੀ, ਅਲ-ਹਦਾਦ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਅਸਾਵੀ ਦੀਆਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਅਹਿਮਦ ਮਹਜੌਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਰਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੁਰਹਾਨੇਟਿਨ ਦੁਰਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਹਦਾਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।"

ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਯੇਰਲੀਕਾਇਆ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੰਕਾਰਾ ਦੇ ਏਸੇਨਬੋਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਜੈੱਟ ਦਾ ਮਲਬਾ, ਹੇਮਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਸਿਕਵਾਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਜੈਂਡਰਮੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।" ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਹਦਾਦ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੁਰਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

