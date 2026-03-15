ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੇਬਨਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Lebanon Peace Talks
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੇਬਨਾਨ
By ANI

Published : March 15, 2026 at 10:14 AM IST

ਬੇਰੂਤ: ਲੇਬਨਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੇਬਨਾਨ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਰੌਨ ਡਰਮਰ ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਲੇਬਨਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੇਬਨਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਬਨਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਬੀਹ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਵਿਰੋਧ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਰਾਨੀ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 118 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਲ ​​ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ।

ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨੀ ਕਸਬੇ ਮੇਫਦੌਨ ਅਤੇ ਮੇਫਦੌਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਵਤਾਰ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਕੀਆਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਾਵਤਾਰ, ਯਾਹਮਾਰ, ਅਰਨੌਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਵਤਾਰ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈਤਾ ਅਲ-ਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਅਲ-ਖਜ਼ਾਨ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾਗ਼ਿਆ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

