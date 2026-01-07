Explainer: ਜਾਣੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇ 'ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ' ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ
ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ, ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।
Published : January 7, 2026 at 6:10 PM IST
US DELTA FORCE: 3 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, "ਐਬਸੋਲੂਟ ਰੈਜ਼ੋਲਵ" ਕੀਤੀ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੀਲੀਆ ਫਲੋਰੇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ, ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ (ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ) ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ, ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।
ਕੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ?
ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ-ਡੈਲਟਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਦ ਯੂਨਿਟ," "ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗ੍ਰੀਨ," "ਡੀ-ਬੁਆਏਜ਼," ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ "ਡੈਲਟਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ "ਕੰਬੈਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ" (CAG) ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?
ਕੁਲੀਨ ਨੇਵੀ ਸੀਲ ਟੀਮ, "ਨੇਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ" (DEVGRU) ਵਾਂਗ, ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਛਾਪੇ, ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ "ਸਾਈਨ ਪਰੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮਾਟੋ, "ਸਾਈਨ ਪਰੀ" ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਬੇਮਿਸਾਲ" ਜਾਂ "ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ।" ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੋਣ
ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ E-4 ਤੋਂ E-8 ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਅਰਬੋਰਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (ਜਾਂ ਜੰਪ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੇਂਜਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕੋਰਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਡਾਸਨ, ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਦੌੜਾਂ, ਭਾਰੀ-ਪੈਕ ਮਾਰਚ, ਸਖ਼ਤ ਲੈਂਡ-ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬੈਕਪੈਕਾਂ ਨਾਲ 40-ਮੀਲ "ਹਾਈਕ" ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੋਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। OTCs ਸਹਿਜ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੜਾਈ, ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੰਧਕ ਬਚਾਅ ਅਭਿਆਸ, ਖੋਜ ਹੁਨਰ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸਕੁਐਡਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ
- 1979 - ਪੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗੇਮਜ਼: ਡੈਲਟਾ ਨੇ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗੇਮਜ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ FBI ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
- 1980 - ਥਾਈਲੈਂਡ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ: ਡੈਲਟਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
- 1980 - ਈਰਾਨ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਈਗਲ ਕਲੌ): ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਈਰਾਨੀ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ।
- 1983 - ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜੈਂਟ ਫਿਊਰੀ): ਡੈਲਟਾ ਨੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
- 1989 - ਪਨਾਮਾ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਸਿਡ ਗੈਂਬਿਟ): ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ 160ਵੇਂ SOAR (ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਬਚਾਅ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ।
- 1991 - ਕੁਵੈਤ/ਇਰਾਕ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸਟੋਰਮ): ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸਾਂ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ SCUD ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈਆਂ।
- 1993 - ਸੋਮਾਲੀਆ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਪ/ਗੋਥਿਕ ਸਰਪੈਂਟ): ਡੈਲਟਾ, ਰੇਂਜਰਾਂ ਅਤੇ 160ਵੇਂ SOAR ਦੇ ਨਾਲ, ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- 2001 - ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡਿਊਰਿੰਗ ਫ੍ਰੀਡਮ: 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2001 ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਛੁਪਣਗਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
- 2001 - ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾ ਬੋਰਾ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- 2002 - ਡੈਲਟਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫੋਰਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (AFO) ਰਿਕਨੈਸਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- 2003 - ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਇਰਾਕੀ ਫ੍ਰੀਡਮ: ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- 2004 - ਇਰਾਕ ਬੰਧਕ ਬਚਾਅ: ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੋ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ।
- 2005 - ਰਾਏ ਹੁਲਮੇਸ ਬਚਾਅ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ।
- 2012 - ਲੀਬੀਆ: ਬੇਂਗਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- 2013 - ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ: ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ, ਸੀਆਈਏ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ (ਐਫਬੀਆਈ ਐਚਆਰਟੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ।
- 2014 - ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ: ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ 2012 ਦੇ ਬੇਂਗਾਜ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ।
- 2015 - ਅਬੂ ਸੈਯਾਫ: ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
- 2019 - ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਛਾਪਾ: ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਉਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਨੇਤਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ-ਬਗਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਛੁਪਣਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ?
ਕਰਨਲ ਚਾਰਲੀ ਬੈਕਵਿਥ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬੇਰੇਟ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ।ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਲਾਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ 22ਵੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਅਰ ਸਰਵਿਸ (SAS) ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।