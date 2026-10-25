Explained : ਯੂਰਪ ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 25, 2026 at 6:20 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ। ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਇਟਲੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਮਰੀਨ ਲੇ ਪੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਧਕ ਹੋਵੇ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਉਧਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓ!" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਯੂਰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਫਰਾਂਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਆਗੂ "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ, ਤਿਰਾਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡੀ ਰਾਮਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫਲੇਮਿੰਗੋ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਫਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਂਟੀਫਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦੂਰ-ਖੱਬੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਨੇ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 230 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 87 ਸਾਲਾ ਮੈਰੀਕਾਰਮੇਨ ਅਬਾਸਕਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਚਿਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੁਚਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਬੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.2% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਟੂਰਿਨ ਅਤੇ ਬੋਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਥਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਸੀ। ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। 2026 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਓ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ @AsraNomani ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।" ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ "ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਭਾਰਤ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ AISA, SFI, ਅਤੇ AISF, ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਲਾਹੁਦੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਆਓ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਆਓ ਸ਼ੰਘਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਵਿਲ ਰਾਏ ਸਿੰਘਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ 2023 ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਕੋਡਪਿੰਕ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੋਡੀ ਇਵਾਨਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"