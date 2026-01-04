'150 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂੰਆਂ', ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
Published : January 4, 2026 at 2:22 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲਵ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਕੇਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10:46 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਘੰਟੇ 24 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਟਰੰਪ, ਸੀਆਈਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੌਨ ਰੈਟਕਲਿਫ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭਗ 150 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਬੰਬਾਰ, ਖੋਜੀ ਜਹਾਜ਼, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 2:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂੰਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਾਕਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੁਲੀਨ ਬਲ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਅਤੇ ਬਲੋਟਾਰਚਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਜਨਰਲ ਕੇਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲੀਨ ਬਲ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਬਲਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੇਲੀਆ ਫਲੋਰੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਕਿਊਬਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਲ ਪੰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲਿਸਿਮੋ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੀ ਮਿਰਾਂਡਾ ਏਅਰ ਬੇਸ, ਲਾ ਕਾਰਲੋਟਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਲਾ ਗੁਆਇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਰਾਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਯੂਐਸਐਸ ਇਵੋ ਜਿਮਾ 'ਤੇ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਡੈਲਟਾ ਫੋਰਸ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।"