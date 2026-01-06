ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਕੈਦ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ
ਬਰੁਕਲਿਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ MDC ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੰਗਿਆਂ, ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।
Published : January 6, 2026 at 2:06 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (MDC) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ?
ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ MDC ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨਹਟਨ ਜਾਂ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 1,300 ਕੈਦੀ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ 1,600 ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ "ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਰਕ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ
ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਯੂਰੀਅਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੈਦੀ ਐਡਵਿਨ ਕੋਰਡੇਰੋ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਕਠੋਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਊਰੋ ਦੀ "ਖਤਰਨਾਕ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ" ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ MDC ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
MDC ਬਰੁਕਲਿਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਰਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MDC ਬਰੁਕਲਿਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
MDC ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ
ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਘਿਸਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ MDC ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਥੌਮਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲੁਈਗੀ ਮੈਂਗਿਓਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ MDC ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਰੈਪਰ ਪੀ. ਡਿਡੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਕੈਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬਰੁਕਲਿਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਜੁਆਨ ਓਰਲੈਂਡੋ ਹਰਨਾਂਡੇਜ਼
ਹੋਂਡੂਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੁਆਨ ਓਰਲੈਂਡੋ ਹਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ MDC ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।