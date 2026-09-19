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ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਸ਼ੇਅਨ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 80 'ਤੇ ਸਥਿਤ 'ਬਿਟਰ ਕ੍ਰੀਕ' ਰੈਸਟ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Knife Attack On Sikh Trucker In Wyoming Stirs Fresh Fears In Community
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚਿੱਤਰ (IANS)
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By AP (Associated Press)

Published : September 19, 2026 at 3:51 PM IST

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ਫੋਰਟ ਕੋਲਿੰਸ: ਵਾਈਓਮਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਆਰਾਮ-ਸਥਾਨ (ਰੈਸਟ ਸਟਾਪ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ

ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੇਅਨ (Cheyenne) ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਇੰਟਰਸਟੇਟ 80' 'ਤੇ ਸਥਿਤ 'ਬਿਟਰ ਕ੍ਰੀਕ ਰੈਸਟ ਸਟਾਪ' ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ 'ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਕਟਨ ਸਥਿਤ 'ਗਿਲਸਨ ਟਰੱਕਿੰਗ' ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"

ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ

ਸਵੀਟਵਾਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਫ ਸ਼ੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਟਰੱਕ-ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ' (ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ) ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ (ਕਾਰਨ) ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।" ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਕਾਉਂਟੀ, ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਿਊ ਕ੍ਰਿਸ ਬਜ਼ਡਾਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਜ਼ਡਾਕ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ਡਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਬਜ਼ਡਾਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੀੜਤ, ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਬਜ਼ਡਾਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੌਕ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ, ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਟਾਵਿਸਾ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਡਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤੇ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੋਨ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਜਨਤਕ ਡਿਫੈਂਡਰ, ਗੈਰੀ ਅਰਨੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 7,50,000 ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਦਾਹੜੀ, ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,50,000 ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਟਰਨਪਾਈਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ 'ਯੂ-ਟਰਨ' (U-turn) ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ; ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

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US WYOMING SIKH ATTACK
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
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ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਹਮਲਾ
ATTACK ON SIKH TRUCKER IN US

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