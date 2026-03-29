ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤਣਾਅ 'ਚ ਕਿੰਮ ਜੋਂਗ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ,ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ

NORTH KOREA HIGH THRUST MISSILE : ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਨਤ ਇੰਜਣ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ।

long-range missile
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤਣਾਅ 'ਚ ਕਿੰਮ ਜੋਂਗ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 29, 2026 at 5:10 PM IST

ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ (ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ): ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਕੇਸੀਐਨਏ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 29 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਹਾਈ-ਥ੍ਰਸਟ ਠੋਸ-ਬਾਲਣ ਇੰਜਣ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਿਹਾ।

ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇੰਜਣ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥ੍ਰਸਟ 2,500 ਕਿਲੋਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਥ੍ਰਸਟ ਲਗਭਗ 1,971 ਕਿਲੋਨਿਊਟਨ ਸੀ।

ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਹੈੱਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, KCNA ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ

KCNA ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਫੌਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ "ਰਣਨੀਤਕ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਧਨਾਂ" ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। KCNA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਇੰਜਣ ਪ੍ਰੀਖਣ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।" ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ (ICBMs) ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ-ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

