ਖਮੇਨੇਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਜਤਬਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ-ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
By ANI
Published : March 4, 2026 at 10:59 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੇਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਹੁਸੈਨੀ ਖਮੇਨੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਮੋਜਤਬਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਨੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਜਤਬਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ (NYT) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 56 ਸਾਲਾ ਮੋਜਤਬਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ, ਅਲੀ ਖਮੇਨੇਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੇ ਮੋਜਤਬਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜਤਬਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ IRGC ਅਤੇ ਕੁਦਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ।
ਮੋਜਤਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜਤਬਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਜਤਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ-ਕੁਦਸ ਫੋਰਸ (IRGC-QF) ਅਤੇ ਬਾਸੀਜ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸ (ਬਾਸੀਜ) ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਬ੍ਰੈਡ ਕੂਪਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।