ਪੰਜਾਬਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਸਵੀਨ ਸੰਘਾ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਸਾਲ 2023 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਥਿਊ ਪੈਰੀ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਵੀਨ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Jasveen Sangha
ਕੇਟਾਮਾਈਨ ਕਵੀਨ ਜਸਵੀਨ ਸੰਘਾ (@instagramjasveen_s)
By PTI

Published : April 9, 2026 at 7:04 PM IST

ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ "ਕੇਟਾਮਾਈਨ ਕਵੀਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਜਸਵੀਨ ਸੰਘਾ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੈਰਿਲਿਨ ਪੀਸ ਗਾਰਨੇਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਾ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਜਸਵੀਨ ਸੰਘਾ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਥਿਊ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਕੇਟਾਮਾਈਨ (ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ) ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ 42 ਸਾਲਾ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਲੱਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੀਨ ਸੰਘਾ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਜੈਕੇਟ ਵਾਂਗ" ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਫੈਸਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

File Photo: Actor Matthew Perry
ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਥਿਊ ਪੈਰੀ (AP)

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਸਵੀਨ ਸੰਘਾ ਨੂੰ "ਕੇਟਾਮਾਈਨ ਕਵੀਨ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਘਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

54 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਥਿਊ ਪੈਰੀ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ NBC ਸ਼ੋਅ "ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼" ਵਿੱਚ ਚੈਂਡਲਰ ਬਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਜ਼ੈਨ "ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾ" ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੇਟਾਮਾਈਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਨ ਸੀ।

