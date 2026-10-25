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ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਹਿਲ ਉੱਠੇ ਲੋਕ !

ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

KENYA BUS CRASH
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚਿੱਤਰ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 25, 2026 at 6:54 PM IST

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ਮਾਕੁਏਨੀ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਨੂੰ ਤੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਮਬਾਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

24 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 24 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮਟਿਟੋ ਐਂਡੇਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਾਲ ਕਿਸਿਏਨਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੋਮਬਾਸਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ

ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਵਾਇਲੇਟ ਮਵਾਂਡੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਟਿਟੋ ਐਂਡੇਈ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ।”

ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ?

ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸਪੇਂਜ਼ਾ ਮੁਡਾਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ “ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ” ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।

ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

KENYA ACCIDENT
KENYA BUS CRASH
22 KILLED IN KENYA BUS CRASH
ਕੀਨੀਆ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ
ਕੀਨੀਆ ਹਾਦਸਾ

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