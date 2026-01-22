ਕਰਾਚੀ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ: ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਕਰਾਚੀ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ: ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 30 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
By ANI
Published : January 22, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : January 22, 2026 at 9:45 AM IST
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਾਚੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਈਦ ਅਸਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਡਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਜ਼ਾਨਾਈਨ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਦੁਬਈ ਕਰੌਕਰੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ
ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 31 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 61 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਡਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਡਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ
ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਏ ਜਿਨਾਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ ਮਲਬੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੜਕਾਇਆ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 8,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪਲੱਸ-ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,200 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਈਦ ਹਸਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
"ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ"
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿੰਪਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੰਪਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।
ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੇਐਮਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਝੂਠੇ ਹਨ।
ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ
ਕੇਐਮਸੀ ਦੇ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਜ਼ਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।