ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਭੀੜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਥਮ ਆਲੋ ਅਤੇ ਦ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਭੀੜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ (AFP)
By PTI

Published : December 23, 2025 at 4:17 PM IST

ਢਾਕਾ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼): ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ "ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਆਲੋ ਅਤੇ ਦ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਰਹੇ।

ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੀੜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ। ਅਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, 26-27 ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਢਾਕਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਮਪੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਡੀਐਮਪੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਛਾਇਆਨੋਟ ਅਤੇ ਉਦੀਚੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਗੋਸ਼ਠੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ" ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ, 32 ਸਾਲਾ ਹਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਸਨ। 32 ਸਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਤੱਤ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

