'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ': ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ 'ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸ' ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਖਰੀਦਦਾਰ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਨਾਲ ਕਥਿੱਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
Published : November 9, 2026 at 1:24 PM IST
CEO Jensen Huang: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਆਈ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਨਵੀਡੀਆ (Nvidia) ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ" ਸੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁਆਂਗ ਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। 'ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
"ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੈ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ "ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'
"ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ"
ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ "ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਆਂਗ "ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" 63 ਸਾਲਾ ਹੁਆਂਗ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਈਓ (CEO) ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਰਿਜ਼ੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਨਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੀਈਓ (CEO) ਵਜੋਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਐਨਵੀਡੀਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਿਪਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਚਿਪਸ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਨੀ 'ਮੈਗਾਸਪੀਡ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਗਾਸਪੀਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਡੀਆ ਤੋਂ $4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਚਿਪਸ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਮੈਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੁਆਂਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਦਮੀ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਆਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਦਮੀ ਹੈ।" ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ।"ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।'
"ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ"
ਉਸ ਨੇ ਹੁਆਂਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ," । ਹੁਆਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ G7 ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਆਂਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
'ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ'
ਉਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ, ਐਨਵੀਡੀਆ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਚਿਪਸ ਏਆਈ (ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ $59.69 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਲਾਭ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।