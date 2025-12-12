ETV Bharat / international

ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਐਮਏ) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਰ (ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ) ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 12, 2025 at 1:37 PM IST

ਟੋਕੀਓ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਐਮਏ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਰ (ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਟ 'ਤੇ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ (ਯੂਐਸਜੀਐਸ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.7 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਂਸ਼ੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਇਵਾਤੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਕੁਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (81 ਮੀਲ) ਦੂਰ ਆਇਆ।

ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਐਨਐਚਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝਟਕਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਏ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੀਬਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਐਮਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟਾਪੂ, ਹੋਂਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਸੈਨਰੀਕੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਟਾਪੂ ਹੋਕਾਈਡੋ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖੇਤਰ 2011 ਵਿੱਚ ਆਏ 9.0 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,500 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਜੇਐਮਏ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਟ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਈ ਟ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ "ਮੈਗਾਭੂਚਾਲ" ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

800-ਕਿਲੋਮੀਟਰ (500-ਮੀਲ) ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਖਾਈ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟ "ਸਬਡਕਟ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਈ ਟ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ 298,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ

JMA ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ "ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ" ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ, ਲਗਭਗ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,500 ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੂਚਾਲ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

