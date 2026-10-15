ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ UEA ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
By ANI
Published : October 15, 2026 at 9:22 AM IST
ਅਬੂ ਧਾਬੀ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਏਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।"
A great pleasure to join UAE DPM & FM Sheikh Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan @ABZayed for the @raisinadialogue Middle East session on ‘The World Ahead: Power, Purpose & Possibility’ in Abu Dhabi. In our conversation, underscored that: ✅ It is important to recognize the increasing pace of change in the global order. Reflects both long term trends and immediate shocks. ✅ Countries respond as per their specific situation. New partnerships and fresh options are inevitably explored in that pursuit. ✅ This involves going beyond traditional comfort zones and developing sharper strategic awareness. ✅ The reform of multilateralism is urgent. It can be supported through stronger minilateralism. ✅ The 🇮🇳 🇦🇪 partnership of the last decade is a great example of our two nations responding to the changing global environment.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 14, 2026
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ "ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੈਸ਼ਨ" ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਦਿ ਵਰਲਡ ਅਹੈੱਡ ਪਾਵਰ, ਪਰਪਜ਼, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ" ਸੀ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਝਟਕਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਖਮ-ਪੱਖੀਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਝਟਕਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਝਟਕਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
A warm and productive meeting with DPM & FM @ABZayed of UAE. Exchanged perspectives on bilateral and global issues in the spirit of our Comprehensive Strategic Partnership. 🇮🇳 🇦🇪 https://t.co/u8RiMFSUPQ— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 14, 2026
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਏਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਕਾ ਬੋਟਚੋਰਿਸ਼ਵਿਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਕਾ ਬੋਟਚੋਰਿਸ਼ਵਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।" ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ (14-16 ਅਕਤੂਬਰ) ਲਈ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਯੂਏਈ ਪਹੁੰਚੇ।
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