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"ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ", G7 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਮੇਲੋਨੀ

ਜਦੋਂ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੇਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।

PM MODI AND GEORGIA MELONI VIRAL
ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ((ANI))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 17, 2026 at 9:47 PM IST

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ਈਵੀਅਨ (ਫਰਾਂਸ): "ਹੌਟ ਮਾਈਕ" (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ) 'ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜਾ ਹਾਂ..." ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ 'ਮੇਲੋਡੀ' ਟੌਫੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ਜੋ ਮੈਲੋਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਰੋਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ G7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਮੇਲੋਨੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੇਗਾ।

ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ - ਇਤਾਲਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ *ਇਲ ਪੋਲੀਟਿਕੋ* ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ - ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਏਰਦੋਗਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ!"

"ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ," ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲਵਰਤਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, G7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ।

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 52ਵੇਂ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ।

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ, G7 ਨੇਤਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ, ਸੰਪੂਰਨ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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PRIME MINISTER MODI
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ITALIAN PM GEORGIA MELONI
ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ
PM MODI AND GEORGIA MELONI

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