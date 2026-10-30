ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, 4 ਦੀ ਮੌਤ, 11 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, 4 ਦੀ ਮੌਤ, 11 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 11 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ANI
Published : October 30, 2026 at 10:23 AM IST
ਸਾਰਾਜੇਵੋ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਰਸ (EUFOR) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਾਲਵੀ ਚਿਨੂਕ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੁਟੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬ੍ਰਕੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਰਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਰਸ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 11 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਰਸ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਕੋ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਕਮਾਂਡ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।