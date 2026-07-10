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ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (CENTOM) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।"

Israeli strikes
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ANI)
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By ANI

Published : July 10, 2026 at 8:29 AM IST

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ਗਾਜ਼ਾ (ਫਲਸਤੀਨ) : ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਦੀ ਮੌਤ

ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨੁਸਰਤ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ

ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

"ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰਾਂ"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਲ-ਅਜ਼ਰਕ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ 10 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰਾਂ" ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। IRGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ (IRIB) ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, IRGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ "ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਅਰਬੇਸ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਦੁਪਹਿਰ 2:20 ਵਜੇ, IRGC ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਅਲ-ਅਜ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਅਰਬੇਸ ਨੂੰ 10 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, IRGC ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। IRIB ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

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US BROKE CEASEFIRE
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਾ
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