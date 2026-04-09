ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਮਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
By ANI
Published : April 9, 2026 at 12:15 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੱਖ 'ਤੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ - ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਗਾਲਿਬਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਾਲਿਬਾਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
- ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ - ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
- ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਡਰੋਨ ਦਾ ਘੁਸਪੈਠ - ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ - ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
- ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਜੋ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੁਵੱਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ," ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ 'ਪੇਜਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।"
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਟਰਿੱਗਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡੂੰਘੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ।