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ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਟੈਕ, ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ 'ਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ISRAEL STRIKES
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਟੈਕ, ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ 'ਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 7, 2026 at 4:02 PM IST

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ਬੇਰੂਤ: ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨੀ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨੀ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਦੋ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਹਮਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਾਲਾ ਸਕਾਊਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਯਮਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਾਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਹੂਤੀ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਸਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੌਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ "ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਸਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਜਾਸੂਸੀ ਡਰੋਨ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਇਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

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SOUTHERN LEBANON VILLAGE
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ISRAELI AIRSTRIKES
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