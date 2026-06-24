ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ 'ਮੁਕਤ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਨੇਤਨਯਾਹੂ
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਥਿਆਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
By ANI
Published : June 24, 2026 at 7:40 AM IST
ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੁਸ਼ ਏਟਜ਼ੀਓਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੜਾਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਥਿਆਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਥਿਆਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।"
ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 10-ਸਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।